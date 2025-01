Remo vence jogo-treino contra o Pinheirense e técnico azulino cobra ‘ambição’ do ataque; vídeo

O Remo entrou em campo no último sábado (11), no Estádio Baenão, para enfrentar o Pinheirense, em um jogo-treino, que valeu como teste para a equipe, antes de estrear no Campeonato Paraense 2025. A equipe azulina comandada pelo técnico Rodrigo Santana venceu o General da Vila pelo marcador de 3 a 1.

A equipe azulina venceu com gols de Dodô, Maxwell e Sávio e o treinador remista pôde enfim, colocar o time em campo para observar os novos reforços, além de tentar formatar a equipe base para a estreia no Parazão, que está marcada para o próximo sábado (18), contra o São Francisco, ás 18h, no Mangueirão.

O treinador remista fez variações na equipe, mudou peças, trocou o esquema tático e tirou suas conclusões em um jogo-treino que serviu também para dar ao elenco o famoso ritmo de jogo, além de um melhor entrosamento em campo.

A equipe azulina entrou em campo com a seguinte formação: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Lucão e Sávio; Kadu (base), Denner, Jaderson, Giovani Pavani e Dodô; Edson Kauã (base) e Ytalo.

O técnico Rodrigo Santana avaliou a equipe remista nesse primeiro desafio antes da estreia. Para o comandante azulino, o ritmo de jogo pesou bastante e afirmou que o Pinheirense exigiu bastante da equipe. Santana ainda afirmou que faltou um pouco mais de ambição por parte do ataque azulino.

“Deu pra tirar muitas coisas do jogo-treino. O grau de dificuldade é muito grande, foi uma equipe aguerrida, marcação forte e exigiu bastante das movimentações do nosso time, que veio de uma semana pesada contra uma equipe fechada e que saia bastante no contra-ataque, exigiu uma grande dificuldade. Foi um treino muito bom, tivemos muita paciência e isso foi bom para dar ritmo de jogo. Erramos muitos passes, jogadores novos, competiram bastante, faltou ambição lá na frente em querer mais gols, mas foi válido do que foi apresentado”, disse.

A equipe azulina teve três fases no jogo-treino, com o início com atletas estiveram na campanha do acesso e que estavam na pré-temproada desde o início, posteriormente uma equipe com jogadores que foram contratados e no final alguns atletas que chegaram recentemente e que estão com pouco tempo de trabalho.

“Foi bacana que conseguimos que todo o elenco rodasse no jogo, evidente que quem chegou em dezembro estava com as condições físicas melhores e optamos por jogar um pouco mais, iniciaram jogando, fizeram todo o primeiro tempo, realizei alterações e depois com 20 do segundo tempo mudei todo mundo para eles sentirem o clima, gramado, toda essa adaptação de jogo e a resposta foi boa e fiquei satisfeito”, falou.