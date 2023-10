Remo vence Craques do Futuro pela segunda fase do Parazão sub-17

O Clube do Remo venceu a equipe Craques do Futuro por 3x1 nesta segunda-feira (30), em partida válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paraense Sub-17. Realizado no CT Rei da Amazônia Buritirama, os gols da partida foram marcados por Andrey, Tico e Thiago Menezes pela equipe azulina. Com esse resultado, o Leão garantiu a quarta vitória consecutiva no campeonato.

O técnico Rogério Belém, comandante da equipe sub-17 do Remo, exaltou a preparação da equipe para a partida. “A equipe toda está de parabéns. Essa semana foi trabalhosa, conseguimos impor o trabalho técnico e tático e fizemos um grande jogo. Conquistamos um grande resultado contra uma boa equipe, que vem de uma boa campanha”, afirmou o técnico.

As únicas vitórias do Remo no torneio foram conquistadas sob o comando de Rogério Belém, que assumiu o cargo de técnico do time sub-17 no último dia 28 de setembro. Ao todo, o Leão soma quatro vitórias em oito jogos no torneio. Mesmo com a derrota, o Craques do Futuro faz campanha sólida, com sete vitórias em oito jogos.

(Messias Azevedo, estagiário sob supervisão do repórter de esporte, Luiz Guilherme Ramos)