Remo vence Brasília no basquete sub-19 e conquista vaga na elite da categoria

O basquete do Remo conseguiu uma importante conquista neste domingo (19), no Campeonato Brasileiro de Interclubes de Basquete. Jogando na capital federal, o time sub-19 Leão derrotou o Brasília por 74 a 70 e conquistou uma vaga no Brasileirão da categoria. O jogo foi disputado no ginásio Asceb.

A partida foi válida pela semifinal do torneio. Com a vitória, o Remo se garantiu também na etapa final da competição, que vai ser disputada em novembro, no Rio de Janeiro (RJ). O Leão soma cinco vitórias e uma derrota no campeonato.