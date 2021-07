Remo: uma das camisas da nova coleção da Volt vaza; veja as fotos do uniforme

Após anúncio da nova parceira Volt, o Remo vai entrar em campo hoje contra o Brusque-SC, pela Série B, com novo uniforme. Uma camisa da Volt, segundo fontes, de concentração do staff, vazou nesta manhã.

A volt é um empresa brasileira com sede em Joinville-SC e entra no Remo para ficar no lugar da Kappa, que teve seu contrato rescindido na justiça, após o Remo alegar falta de compromisso com os prazos de entrega, além da qualidade do material.