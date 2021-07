Remo terá desfalques para o jogo contra o Brusque

O Remo enfrenta o Brusque-SC, na próxima quarta-feira (14), no Baenão, pela 11º rodada da Série B. Para esse confronto, o técnico Felipe Conceição não vai contar com vários jogadores, alguns porque estão no Departamento Médico e outro por causa de suspensão.

É o caso do lateral-esquerdo Marlon, que foi titular absoluto no Campeonato Paraense, mas acabou perdendo espaço por conta de lesão.

Com dores na coxa esquerda, o jogador de 35 anos ficará de fora da partida contra o Brusque e também contra a Ponte Preta, no sábado (17), em Campinas (SP). Ele sentiu as dores durante o treino da semana passada, na véspera do jogo contra Vila Nova, no qual o Remo foi derrotado por 1 a 0. Igor Fernandes segue como titular no Remo até por conta dessa situação.

Além de Marlon, mais quatro atletas estão em tratamento no Nasp. São eles: os atacantes Rafinha, com uma lesão grau 1 na coxa direita, Jefferson, com uma lesão grau 2 no tornozelo direito, e Lucas Tocantins, em recuperação de dores na coxa esquerda, e o zagueiro Fredson, que trata de uma pubalgia.

Quem também não enfrenta o Brusque é o zagueiro Romércio, que recebeu o terceiro cart]ao amarelo no jogo contra o Vila Nova e está suspenso. Para a posição, o técnico Felipe Conceição tem como opções Rafael Jansen e Suéliton.

A partida entre Remo e Brusque terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.