Remo tem vantagem contra o Independente nas quartas de final da Copa Verde

Neste domingo (7), o Remo enfrenta o Independente, pelo jogo de volta da Copa Verde, às 16h, no estádio do Navegantão. A equipe azulina pode perder por até um gol de diferença que conquista a vaga para a semifinal da competição. A vantagem foi obtida pelo jogo de ida - vitória azulina por 2 a 0.

Para essa partida, o técnico interino do Remo, João Nasser Neto, estará comandando a equipe, já que Paulo Bonamigo ainda se recupera da covid-19. A base da equipe é a mesma do jogo anterior. E ao contrário do rival Paysandu, que usará a base sub-23 para a Copa Verde, o Remo segue escalando o que há de melhor, considerando esse momento de transição do elenco. O lateral Wellington Silva, por exemplo, recém-integrado ao elenco, está escalado, bem como o meia Felipe Gedoz.

Na frente e na defesa, há remanescentes da campanha bem-sucedida na Série C do Campeonato Brasileiro, que terminou com o vice-campeonato. Os destaques são o goleiro Vinícius, além da dupla de zaga, liderada por Rafael Jansen. Há, no entanto, dúvida com relação a escalação do meia Lucas Siqueira. Se ele não jogar, é possível que a chance caia nos pés de um jovem jogador da base. O Remo tem o objetivo de prosseguir na competição para, quem saber, ser finalista e se aproximar de um título com status de inédito.

Já o Independente vai encarar uma missão árdua: reverter a vantagem obtida pelo Leão no primeiro jogo. Terá que fazer, no mínimo, dois gols. Para isso, aposta na força do trabalho recém-iniciado por Sinomar Naves, ex-treinador do Remo. O Galo Elétrico não poderá contar com Pedrão e Danrlei que foram expulsos na partida em Belém.

Ficha Técnica

Remo x Independente

Copa Verde – Quarta de final (jogo de volta)

Remo: Vinicius; Wellington Silva, Mimica, Rafael Jansen, Marlon; Warley, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Dioguinho (Ronaldo); Augusto e Wallace (Thiago Rodrigues)

Técnico: João Nasser Neto

Independente: Gerson; Paulo, Yuri, Ezequias, Rafael Vioto; Jari, Cassiano (Judvan), Fagner, Railson (Tucuruí); Joãozinho e Ray Gol.

Técnico: Sinomar Naves

Local: Estádio do Navegantão – PA

Horário: 16 horas

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Natal da Silva Ramos Júnior (TO)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)