Remo tem produção ofensiva pior que de equipe na zona do rebaixamento da Série B; veja números

Na sequência negativa de resultados do Remo na Série B o setor ofensivo tem sido um dos mais criticados pela torcida. As reclamações tem um motivo específico. O Leão tem o quarto pior ataque da Segundona e balançou as redes menos vezes que times que estão na zona de rebaixamento.

Em 31 partidas pela Série B o Remo já marcou 25 vezes. O Leão Azul só marcou mais gols que Brasil de Pelotas, Londrina e Vitória. Todas essas equipes estão no Z-4 da competição.

Além disso, o Confiança, penúltimo colocado do campeonato, fez mais gols que o Remo. A equipe de Sergipe já marcou 32 vezes na Segundona. O que prejudica o desempenho do time do Nordeste na Série B é a defesa muito vazada. Foram 42 gols sofridos em 31 jogos, a segunda pior marca da Série B.

Os números defensivos do Remo, inclusive, tem sido um ponto sólido na campanha azulina. Em 31 rodadas, o Leão sofreu 33 gols. Esta é a 7ª melhor marca na Segundona, empatada com a do CRB, que está na 5ª posição na tabela.

No momento, o Remo está na 13ª posição na tabela, com 38 pontos, seis acima da zona de rebaixamento. A próxima partida do Remo na Segundona será contra o Cruzeiro, fora de casa, na quinta-feira (28), às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.