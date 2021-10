Remo: Site aponta alta nas chances de rebaixamento, mas probabilidade de acesso continua baixa

Com a derrota de virada para o Brusque-SC na última sexta-feira (15), o Remo viu a probabilidade de acesso ficar ainda mais longe. 12 pontos separam o time do G4. Por outro lado, o risco de rebaixamento aumentou, ao menos segundo site Chance de Gol.

Chances de rebaixamento

O risco de queda ainda é baixo. Na rodada anterior, o Leão terminou com 1,3% de possibilidade de queda. Agora, são 3,3%. Sete pontos separam o Remo, 12° com 38 pontos, do primeiro time do Z4, o Londrina-PR, 17° com 31 pontos.

Vale lembrar que, nas contas do técnico Felipe Conceição, o time precisa de 43 pontos, ou seja, mais cinco, para fugir de vez da Série C. Este é o principal objetivo do clube e que facilitaria as conversas para a renovação do treinador.

Chances de acesso

Em relação ao acesso à Série A do Brasileiro, a distância aumentou. Na rodada anterior, 11 pontos separavam o Remo do G4. Agora, são 12 pontos para o Avaí, atual quarto colocado na tabela. As chances de subir continuam em quase 0.

Próxima partida

O próximo desafio do Remo é pela Copa Verde. O Leão recebe o Galvez-AC, às 20h30 de terça-feira (19), no Baenão. A partida é válida pela segunda fase do torneio e em caso de empate, será decidida nos pênaltis. O duelo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.