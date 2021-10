Técnico do Remo dispara contra a arbitragem após derrota para o Brusque: 'Mudaram os critérios'

O treinador do Remo, Felipe Conceição, lamentou o a derrota por 3 a 1 diante do Brusque, pela 30ª rodada da Série B. Segundo o treinador a derrota azulina foi provocada por vários fatores, como a qualidade ruim do gramado e a logística complicada de viagem para o sul. No entanto, o treinador atribui à arbitragem o grande ponto de virada na dinâmica da partida.

"Houve uma mudança nos critérios da arbitragem e eles (Brusque) começaram a nos empurrar pra trás. Tivemos dificuldades de manter a dificuldade no segundo tempo. Enfim, os jogadores estão de parabéns porque deram o máximo. Infelizmente isso não foi o suficiente", declarou o técnico.

Outro fator que mudou a dinâmica azulina, segundo Felipe Conceição, foi a saída do volante Pingo. O jovem jogador, que marcou o gol do Remo no jogo, teve de ser substituído devido à uma lesão, provocada por uma entrada forte do adversário. Para o treinador do Remo, a saída e Pingo fez com que o time perdesse o controle no setor de meio de campo.

"Realmente o Pingo vinha de uma boa partida. Eu achei o lance maldoso, porque o adversário pula nele de propósito. Mas a arbitragem nem amarelo deu. A nossa performance não tá tão ruim. Quando tivemos perna hoje, jogamos bem. Contra o Vila, a bola não quis entrar", avalia Conceição.

O próximo jogo do Remo pela Série B será no domingo (24), às 16h, no estádio Baenão, em Belém, contra a Ponte Preta, pela 31ª rodada da competição. A partida terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Felipe Conceição

Bronca com o VAR

"Realmente perdemos nisso, caímos na intensidade. Num campo tão pesado, e numa distância tão longa de viagem, a gente acaba sofrendo. Achei, além disos, que o VAR interferiu em lances para o Brusque e para a gente não"

Copa Verde

"Tem que buscar sempre o título. Independente do atleta que estará em campo, temos que fazer o mesmo trabalho da Série B. Todo jogo na Copa Verde tem esse viés de decisão, mas o Remo tá preparado para brigar no jogo de terça e buscar o título, que é importante pro clube"