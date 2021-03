Remo se reapresenta e meia Felipe Gedoz treina com o grupo

Após folga dada pela comissão técnica, o elenco do Remo se reapresentou nesta segunda-feira (8), já visando o jogo de quinta-feira (11), contra o Itupiranga, no Baenão, pela terceira rodada do Parazão e o clube treinou com novidades.

O meia Felipe Gedoz, de 27 anos, que retornou ao clube, participou da movimentação que ocorreu no gramado do Amazon Coutry Club, no bairro do Tenoné, em Belém. O jogador espera detalhes finais da sua transferência para o Leão.

Com treinamentos divididos em físico e técnico, o técnico azulino Paulo Bonamigo tratou de tentar ajustar o sistema defensivo, que vem constantemente tomando gols nas partidas e que vem sendo criticado pelos torcedores.