Remo se reapresenta e atacante projeta jogo contra o lanterna da Série B: 'Vamos empenhados'

O Remo se reapresentou nesta segunda-feira pela manhã e deixou a lamentação para a derrota por 2 a 1 para o CRB-AL, no último sábado, para trás. O foco agora é contra o Brasil de Pelotas, atual lanterna da competição, com 13 pontos. O jogo está marcado para sexta-feira (27), às 19 horas, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

Apesar do time ser o último colocado, o atacante Jefferson não acredita em um confronto fácil, mas destaca que o time está empenhado em reencontrar a vitória na Série B.

“A gente sabe que na Série B não há jogo fácil. Vamos ver o que o professor vai passar pra gente e qual a estratégia que vai usar. Mas vamos empenhados em fazer bom trabalho e vamos sair com grandes resultados”, disse, que marcou o primeiro gol pelo Remo no jogo do último sábado.

Após ficar quase dois meses no Departamento Médico do Remo, o atacante Jefferson voltou a ser relacionado e a jogar pelo Leão. No último sábado (21), foi dele o gol que diminuiu o placar e poderia ter sido o início da reação azulina diante do CRB-AL. Infelizmente, a reação não veio e o Remo perdeu de 2 a 1 para o Galo. O jogador falou sobre o gol e a disputa pela titularidade azulina.

“Foi muito bom voltar a marcar. Eu vinha me cobrando muito antes de me machucar. E que possa ser o primeiro de muitos. Eu fui abençoado de ter entrado, feito o gol e ajudado. Infelizmente a vitória não veio. Mas eu voltei e procuro sim buscar meu espaço. Claro que tem a disputa sadia entre nós. Mas eu estou aqui para ajudar o Remo. Se eu e meus companheiros estivermos bem, quem ganha é o Remo”, afirmou.

