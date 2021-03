Remo renova com o goleiro e vereador Vinícius por mais três anos

O goleiro Vinícius vai permanecer no Remo. O contrato do jogador foi protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e vai disputar a Série B pelo Leão.O Camisa 1, ídolo e vereador de Belém fechou com Leão Azul por mais três temporadas, onde pretende encerrar a sua carreira ao final de 2023.

Vinícius, de 36 anos, está no Remo desde a temporada 2017 e já atuou em 141 partidas com o manto azulino e conquistou dois títulos do Parazão e o acesso para a Série B.

Vinícius chegou ao Remo por indicação do então técnico remista Josué Teixeira, em 2017. Junto com o atleta veio seu fiel escudeiro, o treinador de goleiros Juninho Macaé, que faz parte da comissão técnica azulina desde então.