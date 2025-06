Remo recebe o Operário com os retornos de Klaus e Janderson; confira as escalações

Depois de uma semana conturbada, o Remo volta a campo neste domingo, às 19h, no Mangueirão, para enfrentar o Operário, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão tenta deixar para trás a derrota por 2 a 0 para o CRB, que encerrou a invencibilidade azulina na competição, e também a saída do técnico Daniel Paulista, que pediu demissão na sexta-feira após aceitar proposta do Sport.

Mesmo com o baque, o time azulino chega embalado pelo apoio da torcida e confia no fator casa para retomar o bom desempenho. A equipe é a 7ª colocada na tabela, com 17 pontos, e quer se manter próxima do G-4.

Para o duelo desta noite, o time terá mudanças importantes. A principal novidade é o retorno do zagueiro Klaus, capitão do time, que volta à zaga após cumprir suspensão. Na lateral direita, Marcelinho ganha uma oportunidade no time titular. Outro reforço importante é a volta de Janderson, que estava lesionado e retorna á armação de jogadas, animando a torcida azulina.

O Remo vai a campo com Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio na defesa. No meio, Pedro Castro, Luan Martins e Pavani serão os responsáveis pela criação. No ataque, Pedro Rocha, Janderson e Adaílton formam o trio ofensivo.

Já o Operário, que ocupa a 5ª posição com 19 pontos, vem com força máxima para tentar manter a boa campanha fora de casa. A equipe paranaense também vem de uma derrota na última rodada e quer pontuar no Mangueirão para seguir entre os primeiros colocados.

