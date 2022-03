Remo recebe o Águia no Baenão precisando pontuar para selar a classificação no Parazão

Após o adiamento da rodada na semana passada, a bola volta a rolar neste domingo (6), pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Uma das partidas é Remo x Águia de Marabá, às 15h30, no Baenão, valendo a classificação para o Leão Azul, diante de um Águia tranquilo e já na próxima fase.

Leão Azul x Azulão marabaense se enfrentam no Baenão, neste domingo (6), às 15h30 pelo Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com

O duelo na casa dos azulinos obriga o Remo a pontuar diante da equipe marabaense. Mesmo invicto no Parazão, o Remo vem de uma sequência de três empates consecutivos e o Leão chega à última rodada na segunda posição com do grupo C com 13 pontos e com a obrigação de um bom resultado para se garantir nas quartas de final.

Nesta partida o técnico Paulo Bonamigo não contará com o meia Felipe Gedoz, que ficará dois meses afastado tratando de uma lesão grau três na panturrilha, além do meia-atacante Erick Flores, que voltou do departamento médico, após período com dores musculares, mas que a comissão avalia a situação e ele poderá ser poupado. Os jogadores Marco Antônio e Ronald são os mais cotados para as vagas de Gedoz e Flores, além de Raul, recém-contratado pela diretoria azulina. Com a ausência da dupla, a responsabilidade cai nas costas do goleiro Vinícius, um líder no grupo, além do atacante Brenner, principal homem de frente remista.

Parada benéfica

Artilheiro da equipe na atual temporada com três gols, Brenner não teve pré-temporada com o período ideal, chegou já com o time todo em Parauapebas no início de janeiro e essa parada com o adiamento da rodada foi ideal para um aprimoramento físico.

“Eu não tive pré-temporada, cheguei um pouco depois, então essas semanas que passaram, já que não teve a rodada, foram bem úteis para melhora fisicamente para os jogos”, disse.

Cobranças

O jogador falou da importância de defender as cores do Remo, citou o rebaixamento do clube para a Série C e o quanto isso implica em cobranças realizadas pela torcida.

“O entrosamento vem sendo construído no dia a dia, infelizmente a torcida está muito magoada pelo ano passado e isso acaba respingando nesse ano e quem chega sabe da responsabilidade, mesmo não estando no clube no ano passado já carregamos tudo isso. É diariamente, ouvindo as orientações do professor Bonamigo, sabemos que é preciso melhorar e é trabalhar para ter bons resultados”, falou.

Só de boa

Já o Águia entra em campo apenas para cumprir tabela. O Azulão é o vice-líder do grupo A com 11 pontos, seis atrás do Paysandu e cinco à frente do Paragominas, então não poderá ser ultrapassado.

Na agenda

A partida contra o Remo marca a estreia do meia Flamel, ídolo do clube, que retornou ao Azulão, após passagem pelo futebol amazonense. O jogo também marca o reencontro do lateral direito Levy com o Remo, clube que o revelou para o futebol, além do próprio Flamel, que já passou pelo Leão Azul nas temporadas 2016 e 2017.

Ficha técnica

Local: Estádio Evandro Almeida – Baenão – Belém (PA)

Data: Domingo 06.03.2022

Horário: 15h30

Árbitro: Nadilson Souza dos Santos

Assistentes: Jhonatan Leone Lopes e Raimundo Dacio Silva da Costa

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Pingo, Marco Antônio; Ronald, Bruno Alves, Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo

Águia de Marabá: Gustavo Henrique, Levy, Rodrigo, João Pabllo e Da Silva; Elivelton, Pablo, Adauto e Flamel; Luam Parede e Curujinha. Técnico: Wando da Costa.