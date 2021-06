Remo possui vantagem no retrospecto contra o Botafogo-RJ

O Remo encara o Botafogo-RJ no próximo domingo (13), pela terceira rodada da Série B. A partida será no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ) e o Leão tenta ampliar a pequena vantagem que possui no confronto direto com o Fogão.

Em jogos oficiais, Remo x Botafogo já se enfrentaram 11 vezes. O Leão Azul conquistou cinco vitórias e o Fogão quatro triunfos. Ocorreram também dois empates. O Remo marcou 17 vezes e o clube carioca 19.

Copa do Brasil

Em 2001 pela Copa do Brasil, Remo x Botafogo duelaram, com duas vitórias azulinas. Uma no Baenão por 2 a 1, com "show" do atacante Zezinho, que marcou duas vezes e a outra no Maracanã, também por 2 a 1, com gols de Welber e Cametá, eliminando o time carioca da competição.

O último jogo

Os dois clubes já se enfrentaram na Série B. Isso ocorreu em 2003, com o Botafogo levando a melhor em dois, dos três jogos. A última partida entre os clubes ocorreu no dia 18 de outubro de 2003, pela Série B, pelo quadrangular da competição. O Botafogo aplicou uma goleada nos azulinos por 4 a 1.

Confira o histórico dos confrontos

05.05.1966 - Remo 1 x 2 Botafogo - Torneio Pará

24.09.1972 - Remo 1 x 1 Botafogo - Brasileiro-Nacional

10.05.1974 - Remo 2 x 2 Botafogo - Brasileiro-Nacional

10.11.1976 - Remo 2 x 0 Botafogo - Torneio Ministro Ney Braga

21.11.1976 - Remo 1 x 0 Botafogo - Torneio Ministro Ney Braga

24.02.1980 - Remo 1 x 3 Botafogo - Brasileiro-Taça de Ouro

04.04.2001 - Remo 2 x 1 Botafogo - Copa do Brasil

11.04.2001 - Botafogo 1 x 2 Remo - Copa do Brasil

28.06.2003 - Botafogo 3 x 1 Remo - Série B

11.10.2003 - Remo 3 x 2 Botafogo - Série B

18.10.2003 – Botafogo 4 x 1 Remo - Série B