Remo possui 17.5% de cargos diretivos de mulheres e diretora fala sobre o poder da figura feminina

A futebol ainda é um ambiente muito masculino, mas aos poucos os clubes vêm quebrando esses números e mais mulheres estão ocupando cargos de poder nas agremiações. No Remo as mulheres vêm desempenhando um papel fundamental no clube e ocupam áreas importantes, inclusive no futebol. O núcleo de esporte de O Liberal conversou com a diretora da Mulher do Leão Azul, Aurea Diniz, que falou do aumento das mulheres em cargos expressivos, o trabalho que desempenha, além do fortalecimento do gênero em um clube de massa como o Remo.

No cargo desde 2023, na gestão do então presidente Fábio Bentes, Aurea Diniz, de 38 anos, vem desempenhando um papel importante no clube. A diretora azulina veio das arquibancadas e sabe muito bem das dificuldades que as torcedoras passam em dias de jogos. Aurea afirmou que ainda sim, é uma dificuldade a presença das mulheres em ambientes masculinos, principalmente se tratando de um clube de futebol, mas que aos poucos isso vem mudando e o Remo é um exemplo, já que o clube possui várias mulheres em cargos diretivos e também dentro do futebol.

“Mesmo com toda a dificuldade a presença de mais mulheres nos cargos de diretoria do Clube do Remo é fundamental para promover maior diversidade, equidade e inovação na gestão do clube. Com sete mulheres atuando na diretoria atualmente, o clube dá um passo importante rumo a uma administração mais inclusiva e representativa, garantindo que diferentes perspectivas sejam consideradas na tomada de decisões. Isso pode resultar em uma gestão mais equilibrada, sensível às demandas de diferentes públicos e com maior capacidade de desenvolver projetos que engajem torcedores de todas as idades e gêneros”, disse

Aurea Diniz quando assumiu a pasta da diretoria da mulher (Divulgação / Remo)

Quase 20% de mulheres no poder

Atualmente o conselho diretor do Remo, na gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, possui sete mulheres em cargo diretivo ou que fazem parte de coordenação, isso representa 17,5% da diretoria do Remo é composta por mulheres. Além disso, o clube possui mulher também no departamento de futebol e a responsável por isso é a jornalista Samara Miranda, que exerce a função de assessora de imprensa no clube azulino desde 2017. Para Aurea é perceptível a mudança no número de mulheres e o quanto maior for essa quantidade, só mais valoriza a instituição e o futebol como um todo.

“Vejo que com essa estrutura, o Clube do Remo se posiciona como uma instituição que valoriza a diversidade e entende que a participação feminina não apenas fortalece o clube, mas também contribui para um futebol mais justo e democrático. Como sempre digo, lugar dela é onde ela quiser”, falou.

Aurea Dibiz acompanhando o Leão e trabalhando em ações em dias de jogo (Arquivo Pessoal)

Planejamento e valorização

A diretoria da mulher dentro do Clube do Remo desempenha um papel essencial no processo de melhorias do clube e de acolhimento às mulheres. Com a missão de incentivar a participação feminina no clube, seja como dirigente, torcedora ou atleta, além de promover ações voltadas para a inclusão e valorização da mulher no esporte. Entre suas principais atividades, destacam-se:

Promoção da equidade de gênero no ambiente esportivo e administrativo do clube.

Criação de projetos sociais e educativos, voltados para o fortalecimento da participação feminina no Remo.

Apoio às atletas femininas, tanto no futebol quanto em outras modalidades esportivas.

Organização de eventos e campanhas que envolvam a torcida feminina e incentivem seu engajamento com o clube.

Combate ao assédio e à discriminação, garantindo um ambiente seguro e respeitoso para todas

Palavra do presidente

O presidente azulino Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, reafirmou o compromisso do clube com as mulheres e disse sentir orgulho de poder ter mulheres em cargos diretivos. O mandatário comentou ainda que o diferencial da mulher é o olhar mais apurado, detalhes que passam despercebidos e espera que mais mulheres adentrem o Remo e façam parte dessa mudança e que cheguem para somar e engrandecer o clube azulino.

“No Clube do Remo não existe espaço para qualquer tipo de preconceito, tendo competência e vontade de trabalhar pela instituição, elas sempre serão bem vindas. Nos orgulha muito ter mulheres participando diretamente do quadro diretor, e queremos que este número só aumente, até porque entendemos que a mulher além de competente, ainda tem um olhar diferenciado para determinados detalhes que às vezes passam despercebidos pelos homens. Que as mulheres possam sempre estar somando e a gente lembra que assim como outras datas comemorativas, o dia delas precisa ser celebrado todos os dias, com a valorização e acima de tudo muito respeito”, comentou, Tonhão.

Início de tudo

A diretoria da mulher foi inaugurada no Remo na temporada de 2015, pelo então presidente azulino Pedro Minowa, no dia 8 de março daquele ano, tendo como diretora May Gemaque. A diretoria da mulher ficou com o cargo vago na gestão de André Cavalcante e também Manoel Ribeiro, retornando no mandato de Fábio Bentes e com May Gemaque sendo a diretora até 2022.

Ações da diretoria da mulher em dias de jogos com as torcedoras azulinas (Divulgação / Remo)

Veja a relação de mulheres em cargos diretivos no clube

Ana Maria Magalhães - dir. Vôlei

Andrea Bezerra - dir. Social

Aurea Diniz - dir. da Mulher

Carlena Gama - dir. de Responsabilidade Social

Edileni Loureiro - coordenadora de vôlei masculino

Neiva Neves - dir. de Sede

Marilúcia Costa - dir. adjunta da Náutica

Vanessa Araújo - coord. do Vôlei Feminino