Remo pode anunciar novo técnico até esta terça-feira; veja treinadores que podem assumir o Leão

Após a saída do técnico Paulo Bonamigo, a diretoria do Remo trabalha para anunciar um novo treinador para o restante da Série C e também Copa Verde. O clube azulino busca no mercado um comandante com um perfil experiente e que tenha rodagem no mercado do futebol, de acordo com uma fonte azulina. A equipe de O Liberal preparou uma lista de 11 treinadores que podem assumir o cargo remista.

VEJA MAIS

Confira a lista:

1 – Allan Aal, 43 anos, com passagens pelo Sub-20 do Coritiba-PR, treinou a Portuguesa-SP, Paraná-PR, Cuiabá-MT, além de Guarani-SP e CRB-AL. Sua última equipe foi o Grêmio Novorizontino-SP, pela Série B.

Allan Aal (Francisco Cedrim/Ascom CRB)

2 - Lisca Doido, 49 anos, experiente e que treinou clubes tradicionais do futebol nacional como Internacional-RS, América-MG, Náutico-PE, Ceará-CE. Seu último trabalho foi à frente do Vasco da Gama-RJ, na Série B do ano passado.

Lisca Doido ((Rafael Ribeiro / Vasco))

3 – Hélio dos Anjos, 64 anos, com enorme experiência no futebol. Já comandou o Remo na década de 90, esteve recentemente no Paysandu e teve passagens por Goiás-GO, Náutico, Atlético-GO, Fortaleza e pelo futebol da Arábia Saudita. Hélio comanda a Ponte Preta, que atualmente está na zona de rebaixamento da Série B.

Hélio dos Anjos (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

4 – Eduardo Baptista, 50 anos, já treinou o Remo na reta final da Série B do ano passado, mas não conseguiu manter o clube na Segundona. Baptista conquistou o título da Copa Verde em 2021 e atualmente está no Juventude-RS, na Série A, porém, o clube Janconero ocupa a lanterna.

Eduardo Baptista (Cristino Martins/O Liberal)

5 – Mozart, 42 anos, foi auxiliar técnico do Coritiba-PR e comandou a equipe Sub-20 e Sub-23. Já treinou a Chapecoense-SC, Cruzeiro-MG e seu último trabalho foi no CSA-AL, onde estava disputando a Série B.

Mozart (Reprodução / Cruzeiro TV)

6 – Roberto Cavalo, 59 anos, já comandou o Vila Nova-GO, Paraná-PR, Oeste-SP, Criciúma-SC e seu último clube foi o XV de Piracicaba-SP.

Roberto Cavalo (Raul Ramos / Agência Botafogo)

7 – Felipe Conceição, 42 anos, esteve no Remo durante a Série B do ano passado, substituindo Paulo Bonamigo. Técnico já comandou o Botafogo-RJ, Macaé-RJ, América-MG, Red Bull Bragantino-SP, além da Chapecoense. Seu último clube foi o Náutico-PE.

Felipe Conceição (Thiago Gomes / Remo)

8 – Hemerson Maria, 50 anos, teve passagens por Fortaleza-CE, Avaí-SC, Botafogo-SP, Figueirense-SC, Criciúma-SC, Chapecoense-SC, Vila Nova-GO e sua última equipe foi a Tombense-MG, na Série B

Hemerson Maria (Patrick Floriani / FFC)

9 – Umberto Louzer, 42 anos, já treinou o Guarani-SP, Vila Nova-GO, Coritiba-PR, Chape e Sport. Em 2022 comandou o Atlético-GO, seu último trabalho.

Umberto Louzer (Bruno Corsino / Atlético-GO)

10 – Ney Franco, 55 anos, teve passagens por vários clubes do Brasil, incluindo São Paulo-SP, Flamengo-RJ, Vitória-BA, Goiás-GO, Sport-PE e cruzeiro. Seu último trabalho foi no CSA-AL, em 2021.

Ney Franco (Augusto Oliveira/CSA)

11 – Pintado, 56 anos, comandou São Caetano-SP, América-RN, CRB-AL, Além do Guarani-SP. Recentemente esteve á frente do Goiás-GO, Juventude-RS, Figueirense-SC, Chapecoense-SC e seu último clube foi o Cuiabá, na atual temporada.

Legenda (Marcio Cunha/Chape)

12 - João Brigatti, 58 anos, com passagens pelo Paysandu, Sampaio Corrêa-MA, Ponte Preta-SP e Santa Cruz-PE. O técnico está no América-RN, na disputa da série D do Campeonato Brasilieor.

João Brigatti (Jorge Luiz/ Paysandu)

13 – Luizinho Lopes, 40 anos, passou pelo Globo-RN, Confiança-SE, América-RN, Treze-PB, comandou o Manaus e estava no Confiança.