Remo pensa no jogo contra o Gama-DF e volante afirma: ‘Vamos fortes’

O Remo voltou aos treinos nesta segunda-feira pensando na Copa Verde. Na quarta-feira (27), às 16 horas, no Mangueirão, o time azulino enfrenta o Gama-DF pelas oitavas da competição regional. É pouco tempo de preparação, mas o volante Lucas Siqueira garante que o time vai saber superar esse desafio, deixando de lado a goleada que sofreu do Vila Nova, de 5 a 1, no último sábado pela final da Série C.

“Hoje que vamos iniciar a preparação para a partida que já é na quarta-feira. A gente tem que levantar nossa cabeça. Não será um placar na final que vai apagar tudo isso. É buscar força e estudar o Gama porque é um jogo decisivo para nós. Temos que vencer e vamos fortes apesar de todos os desfalques e problemas”, comentou o capitão azulino.

Ele acrescenta que o grupo está motivado em conseguir o título inédito da Copa Verde, que também vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

“Quarta é eliminatória. A palavra já tem motivação. Não há outro resultado a não ser a vitória. É um competição importante. Começamos o ano disputando a Copa Verde e Queremos ser campeões. E temos que estar motivados desde o início”, comentou.

Após esse jogo, o Remo volta a pensar na Série C. No sábado (30), às 17 horas, no Mangueirão, o Leão enfrenta o Vila Nova na decisão do título nacional. O clube azulino precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Lucas Siqueira afirmou que o time sabe da dificuldade, mas ainda não ‘jogou a toalha’.

“Não podemos apagar a campanha bonita, que nos deu o acesso. Tem que levantar a cabeça, temos mais um jogo e temos que terminar vencendo a competição. No futebol tudo pode acontecer. A gente sabe que é difícil, mas é possível. Muitas viradas épicas aconteceram em outras competições e estamos nos apegando nisso. Vamos para vencer o jogo e dentro da partida dá para conseguir quatro gols de diferença. Claro que é uma tarefa árdua difícil mas a gente não jogou a toalha não. Vamos firmes”, comentou.

As partidas entre Remo x Gama pela Copa Verde e Remo x Vila Nova pela final da Série C terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.