Remo pede autorizações à CBF e canal fechado para transmitir partida na Copa do Brasil

O Remo enfrenta o Esportivo na próxima quarta-feira (17), na cidade de Bento Gonçalves (RS), pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, em jogo único. O Leão joga pelo empate para avançar na competição nacional. O presidente do Leão Azul, Fábio Bentes, tenta junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a emissora SporTV, a transmissão da partida pela RemoTV.

A informação foi confirmada pelo presidente azulino ao OLiberal, que quer presentear o torcedor azulino com a transmissão.

“Falta a as autorizações por parte da SporTV e CBF. A SporTV possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil, mesmo que não transmita a partida o direito é dela. Realizamos os pedidos e estamos esperando as respostas”, falou.

O Leão tenta avançar à segunda fase da Copa do Brasil e abocanhar uma cota de mais de R$600 mil. A partida está marcada para às 20h e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.