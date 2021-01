Remo parabeniza clubes que subiram à Série B; em alusão à Among Us, Paysandu fica como 'impostor'

As brincadeiras em relação ao acesso do Remo à Série B do Campeonato Brasileiro e a permanência do Paysandu na Terceirona continuam. Pelo Twitter oficial do Leão, o clube aproveitou para, com alusão ao jogo eletrônico Among Us, parabenizar as outras equipes que subiram - Londrina-PR, Brusque-SC e Vila Nova-GO.

Além disso, o Remo provocou o rival, Paysandu, colocando o clube como "impostor" na publicação:

O Clube do Remo parabeniza os clubes que, junto com o Leão, conquistaram o acesso: @LondrinaEC, @Brusqueoficial e @VilaNovaFC! A Série B 2021 vai pegar fogo, hein? 🔥



Sobre os impostores que achavam que iam subir, só lamento. Alguém tinha que pagar o pato! 😅#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/94Mv9wmndf

— Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 18, 2021

AMONG US

No Among Us o objetivo dos jogadores (os tripulantes) é identificar os impostores e completar as tarefas ao redor do mapa, enquanto os impostores tentam eliminar os tripulantes. O game ganhou bastante popularidade nos últimos meses no mundo, principalmente no México, Coreia do Sul e no Brasil.