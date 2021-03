Remo oficializa contratação de atacante para a temporada 2021

O Remo oficializou no início da noite desta segunda-feira (8) a contratação do atacante Edson Cariús. O atleta de 32 anos chega por empréstimo do Fortaleza para reforçar o ataque azulino na temporada 2021. O Leão Azul e o Leão Cearense dividirão o salário de Cariús.

O novo atleta azulino é natural de Cariús-CE. Com uma vasta experiência no futebol, o atleta tem passagens por clubes como Igatu, Barbalha, Quixadá, Coruripe, Sousa, Alto Santo, Uniclinic, Floresta, Ferroviário, CRB, Fortaleza e Al-Jabalain, da Arábia Saudita.

Ao site oficial do Remo, Cariús comentou sobre a chegada: “A expectativa é amelhor possível em vestir essa camisa de um gigante do futebol brasileiro, que está voltando agora para a Série B. Não vai faltar garra e determinação dentro de campo para conquistar os objetivos pelo Remo”, disse o atacante, que já realizou os exames médicos.