Remo: novo atacante chega, treina com o grupo e afirma: 'Pronto para jogar'

O Remo apresentou oficialmente o atacante Augusto, de 29 anos, contratado pelo clube para essa reta final da Série C. Em sua primeira entrevista, o atacante afirmou que está bem, que estava atuando no seu antigo clube e que chega pronto para jogar contra o Manaus-AM, no próximo sábado (28), às 20h, na Arena Amazônia, pela 17ª rodada da Série C.

“Estou bem, joguei praticamente todas as partidas da Série D (pelo América-RN) e as finais do estadual, então eu chego pronto para jogar. Atacante vive de gol, espero manter o que venho fazendo nos últimos anos aqui também”, disse Augusto, que marcou sete gols em 18 partidas com a camisa do Mecão.

Augusto foi disputado pela dupla Re-Pa e acabou optando por defender as cores do Leão. Com o vínculo até o final da Série C, o jogador quer subir com o Remo e ganhar um adicional neste contrato.

“Espero subir para a Série B e ter uma possível renovação. Quem não quer ser ídolo em um clube com uma torcida de massa? Todo jogador que chega ao Remo possui uma responsabilidade muito grande. Espero corresponder e ajudar o grupo”, falou.

MOTIVADO

O jogador chega para brigar por uma posição no ataque remista, que vive uma “seca”, já que nos últimos quatro jogos balançou a rede apenas uma vez. Augusto sabe da cobrança e disse que o projeto do Remo foi determinante para assinar com o Leão.

“Chego bem informado, acompanho bastante o futebol, sei do peso da camisa do Remo, conheço a torcida que é forte de massa. O que motivou foi o desafio de estar brigando para subir à Série B e foi um fator determinante para deixar o América-RN”, comentou.

CONHECE A FORÇA DA TORCIDA

Augusto já atuou contra o Remo e sabe muito bem a pressão que é atuar contra a torcida azulina. O atacante lamentou não poder jogar com o torcedor a favor e quer a classificação antecipada para a próxima fase para dar tranquilidade aos atletas.

“Expectativa é boa, infelizmente por conta da pandemia, não temos o torcedor ao nosso lado. Já joguei em Belém contra o Remo e fiquei encantado com a torcida, que apoia, que cobra que é o 12º jogador. Espero fazer uma boa estreia no sábado contra o Manaus e que o clube já consiga a classificação, que aí dará tranquilidade e um tempo maior para trabalhar e conquistar o acesso”, finalizou.

O atacante aguarda a regularização da sua documentação junto à Confederação Brasileira de Futebol e espera a divulgação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) até amanhã, para que esteja liberado para atuar contra o Manaus-AM.