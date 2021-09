Remo negocia a contratação do atacante Neto Pessoa, que disputa a Série C do Brasileiro

O Remo vive um momento decisivo na Série B e ainda busca por jogadores para compor o elenco. A “bola da vez” no Baenão é o atacante Neto Pessoa, de 27 anos, que atualmente defende as cores do Botafogo-SP, na Série C do Brasileirão. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

A equipe azulina vem sofrendo com um grande número de desfalques na Série B, seja por contusões ou suspensões e isso vem atrapalhando os planos do técnico Felipe Conceição, que já solicitou reforços pontuais e que cheguem para jogar, sem precisar de tempo para adaptação ao clube. A equipe de OLiberal apurou que a negociação está bem adiantada e que faltam alguns detalhes para fechar.

Neto Pessoa teve passagens pelo Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC, Atlético-AC, ABC-RN, Náutico-PE e Ypiranga-RS. Pelo Botafogo-SP foram 25 partidas na temporada com seis gols marcados, quatro deles no Brasileiro da Série C.

Em 2020

Na temporada passada o atacante Neto Pessoa enfrentou Remo e Paysandu pelo quadrangular final da Série C, quando atuava pelo Ypiranga-RS.