Remo nega acerto total com Bonamigo, mas confirma: '90% concretizado'; diretor dá detalhes

O Remo tem o seu primeiro objetivo para a temporada 2021 bem definido: a renovação do técnico Paulo Bonamigo. Mas, apesar de rumores sobre um suposto acerto total, o presidente do Remo, Fábio Bentes, negou que a negociação já tenha sido concretizada:

"Já conversamos sim, mas ele contaminou [com covid-19]. Mas está bem encaminhado. Vamos fazer as formalidades no retorno", confirmou Bentes, em conversa com a equipe de esportes de O Liberal.

O diretor de futebol do Leão, Yan Oliveira, reforçou a fala de Bentes. Porém, mostrou segurança de que a história terá um final feliz para a torcida azulina.

"A gente pode cogitar 90% concretizado já para um acerto, só que o Bonamigo está com covid-19. Estamos esperando ele se recuperar para concretizar de fato, preto no branco. Mas tenho muita segurança e confiança de que vai permanecer", afirrmou.

DETALHES DA NEGOCIAÇÃO

Aliás, à reportagem, Yan Oliveira deu alguns detalhes da negociação. Segundo o diretor, o planejamento não é apenas para esta temporada, no entanto, também para o próximo ano.

"Já conversamos o que queremos para o Remo em 2021 e 2022. Ele sabe das nossas metas e anseios. Temos muito claro como ele quer jogar. As características dos jogadores que ele precisa, condições de trabalho que necessita. Essa conversa de renovação não começou agora com o acesso, já vem sendo conversada embrionariamente desde antes. Com o acesso, a gente correu um pouco. Mas teve essas circunstâncias [doença] que frearam a situação. Não é que recuou, porém, preferimos deixar ele à vontade para recuperar logo", completou.