Remo: Rodriguinho sobre vitória contra o Volta Redonda: ‘Talvez o melhor jogo da temporada’

Após dar um fim ao jejum de vitórias, o Remo acumula duas seguidas e a moral do grupo elevou. Quem falou mais sobre isso foi o meia Rodriguinho, que apontou a diferença que jogar com mais entrega nas partidas faz. Além disso, e é com esse espírito que a equipe tenta encarar o Manaus no domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, em Manaus, pela Série C.

"A gente vai com um ótimo clima. Estamos vindo de duas vitórias seguidas, o espírito é o que a gente entregou nos últimos dois, contra Ypiranga e Volta Redonda. O primeiro a gente jogou abaixo, mas ganhamos. No outro, o time jogou com um bom encaixe. Foi talvez o melhor jogo da temporada. O nível tem que ser muito alto, pois a entrega faz a diferença dentro de campo", afirmou Rodriguinho.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Atual 14° colocado na tabela da Terceirona, o Remo tem 20 pontos em 16 partidas. Com a sequência de duas vitórias, o Leão se afastou da zona de rebaixamento e abriu quatro. Já em relação ao grupo dos oito clubes que avançam para a segunda fase, o Leão está apenas três pontos atrás. Na falta de três rodadas, o Remo ainda tem o sonho de se classificar.

A partida entre Manaus e Remo é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Gavião do Norte é o primeiro time fora do Z4, com 17 pontos. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo portal OLiberal.com.