Remo manda mensagem de força ao cantor Nilson Chaves, que segue internado com covid-19

O cantor paraense Nilson Chaves, de 69 anos, segue internado em estado grave com covid-19. Ele foi transferido do Hospital de Campanha, no Hangar, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, em Belém. Várias mensagens de carinho ganharam as redes sociais e uma delas foi do perfil oficial do Remo, time do coração do cantor, que deseja força e pediu saúde ao artista.

“O Clube do Remo deseja muita força ao cantor Nilson Chaves, internado com covid-19. Que Nilson possa ter uma rápida recuperação e consiga sair dessa com saúde”, postou o perfil oficial do Leão no Twitter.

Nilson Chaves é figura carimbada nos eventos do Remo, já tocou na apresentações de materiais esportivos, no Círio de Nazaré, além de frequentar os jogos do Leão. Em 2018, ao lado de Glauber Pontes, compôs uma música para o retorno do estádio Baenão, que virou símbolo da campanha de reconstrução do Evandro Almeida.

Em 2019, no jogo contra o Luverdense-MT, na reabertura do estádio azulino, Nilson Chaves foi um dos convidados especiais do clube e, ao lado de grandes ídolos o futebol, entrou em campo antes da partida.