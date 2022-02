Remo: lateral-direito pede calma à torcida e promete melhora nos próximos jogos

O lateral-direito Ricardo Luz tem garantido a titularidade na onzena remista desde o início do Campeonato Paraense. Por outro lado, a vaga conquistada não diminui a cobrança sobre o modo de jogo, que, aos olhos da torcida, tem se limitado bastante, com poucos recursos de ataques, que pouco incluem as subidas pelas laterais. Em defesa, o atleta acredita que o torcedor terá, em breve, outra visão sobre o time.

“Nossa equipe está pegando um pouco mais de entrosamento, e tem horas que fazemos a movimentação, e isso puxa a marcação, ai os jogadores fazem algo diferente. Às vezes eu chego no fundo e cruzo. Tudo isso está entrando no padrão e em breve teremos mais jogadas pelas laterais”, garante.

No próximo domingo, o Clube do Remo enfrenta o Itupiranga, pela terceira rodada do Parazão 2022, e disposto a arrancar mais três pontos, o jogador acredita que o estádio Rosenão, pode ser útil aos azulinos. “Acho que sim. A gente treinou alguns dias lá, conhecemos o estilo do gramado, como a bola rola. Creio que ter mais conhecimento do gramado pode ajudar o time”, aposta.

Em dois jogos, o Leão Azul conquistou uma vitória magra sobre o Amazônia Independente, na estreia, e um empate em 0 a 0 contra o Paragominas. Atualmente, o clube é o terceiro colocado no grupo C, com quatro pontos, e precisa da vitória para ganhar moral na competição estadual. “(Nos últimos jogos) Mantivemos um padrão de jogo do início ao fim, conseguimos pressionar o adversário. Tudo isso é evolução da equipe e agora a gente quer concluir mais as jogadas em gol. Estamos trabalhando mais a parte ofensiva e defensiva e essa lapidação melhora as funções no time para que as vitórias aconteçam”, encerra.