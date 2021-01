Remo lança camisa comemorativa pelo acesso à Série B

O Remo disponibilizou nesta sexta-feira (15) a camisa alusiva à volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As mesmas que foram utilizadas pelos jogadores do Leão Azul em cima do trio elétrico, na festa que invadiu a madrugada, na Avenida Doca de Souza Franco no último final de semana.

As camisas estão disponíveis nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, somente na cor branca, no modelo unissex, do tamanho P ao 3G. A camisa comemorativa foi feita somente na cor branca, possui a frase “Espírito Guerreiro. O Rei da Amazônia voltou” e custa R$79,90. Sócios-torcedores, proprietários e remidos possuem desconto de 10%.

O Leão Azul ainda briga por uma vaga na final da Série C. O clube precisa de um empate diante do Londrina-PR, no sábado (16), às 17h, no Mangueirão, pela última rodada do quadrangular da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.