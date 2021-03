O Remo poderá contar com dois reforços para o jogo contra o Bragantino, na sexta-feira (5), às 15h, no Diogão. O meia Renan Oliveira e o lateral-direito Felippe Borges foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já estão liberados para vestirem a camisa do Leão em campo.