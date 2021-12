Remo inicia venda de ingressos para o jogo de volta contra o Paysandu

Depois do empate em 2 a 2 com Paysandu, o Remo vai decidir a vaga para a final da Copa Verde em casa. Nesta quinta-feira (2), o Leão liberou a venda de ingressos para o jogo do próximo sábado (4), às 17h, no Baenão. Os valores estão entre R$ 15 e R$ 80.

Para as arquibancadas da Almirante e da Av. Rômulo Maiorana, os ingressos custam R$30 e a meia R$ 15. A cadeira está no valor de R$50 e camarote avulso R$80. Os bilhetes estão sendo vendidos nas lojas oficiais do Remo

Para realizar a compra dos bilhetes e entrar no estádio é necessário a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses da vacina e os documentos de identificação. Além disso, é preciso seguir os protocolos de segurança.

A partida entre Remo e Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.