Remo inicia venda de bônus para final do Parazão sub-20

O Remo iniciou, nesta quarta-feira (2), a venda de bônus de entrada para a final do Campeonato Paraense sub-20. No sábado (5), às 19h, no Leão recebe o Parauapebas, no estádio Baenão, às 19h. O clube informou que as entradas custarão R$ 10,00.

O bônus para o jogo já está disponível em todas as Lojas do Remo e nas Lojas Rei da Amazônia.

Para realizar a compra do bônus é necessário a apresentação da carteira de vacinação ou Conecte o SUS que comprove a imunização contra a covid-19. Para entrar no estádio, o torcedor precisa ter tomado as duas doses das vacinas Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou uma dose de Janssen. Além disso, deverá apresentar o RG e CPF.

Quais as orientações para a partida?