Remo: Goleiro e vereador Vinícius testa positivo para covid-19 e pode desfalcar o Leão

O Remo informou na manhã desta segunda-feira (8), que o goleiro e vereador Vinícius testou positivo para a covid-19. De acordo com o boletim médico do clube azulino, o Camisa 1 segue assintomático e isolado e será acompanhado pelo departamento médico azulino.

O goleiro azulino deverá desfalcar o Leão nos próximos jogos contra, primeiro contra o Itupiranga, na próxima quinta-feira (18), pelo Parazão, além no jogo contra o Esportivo-RS, dia 17, no Rio Grande do Sul (RS), pela primeira fase da Copa do Brasil. A tendência é que ele retorne no clássico contra o Paysandu, dia 21 de março, na Curuzu.

Para o lugar de Vinícius o técnico Paulo Bonamigo terá as opções de Thiago Rodrigues, que está na sua terceira temporada no Remo e só atuou duas vezes com a camisa azulina. Outro que pode ter chance no gol remista é o recém-contratado Rodrigo Josviaki, de 26 anos.

Vinícius, 36 anos, está no clube desde 2017 e já fez mais de 140 partidas com a camisa azulina. Pelo Leão conquistou os títulos do Parazão 2018 e 2019, além do acesso para a Série C. Na última semana o “Paredão”, como é carinhosamente chamado pela torcida, acertou com o Remo por mais três temporadas.