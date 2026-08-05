Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou

Mesmo sem conquistar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Remo teve um retorno financeiro expressivo com o duelo diante do Santos e faturou mais de R$2 milhões na renda da partida.

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O borderô do jogo mostra que o clube arrecadou R$ 2.853.120,00 em renda bruta e terminou o evento com lucro líquido de R$ 2.024.024,34, após descontos das despesas da partida. No total, o Remo teve que pagar o valor de R$829 mil com os custos operacionais que envolvem a realização do jogo.

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A mobilização da torcida foi determinante para o desempenho financeiro da partida. Ao todo, 43.658 torcedores estiveram no Colosso do Bengui para acompanhar Remo x Santos. Desse total, 38.965 torcedores pagaram ingresso, enquanto 4.463 acessaram o estádio por meio das gratuidades previstas em lei.

Torcida visitante

De acordo com o borderô da partida, o setor destinado à torcida do Santos recebeu o público de 999 pessoas, rendendo aos cofres azulinos um valor de R$159,840.

Veja os números do borderô

Renda bruta: R$ 2.853.120,00

Despesas: R$ 829.096,76

Lucro líquido: R$ 2.024.024,34

Pagantes: 38.965

Gratuidades: 4.463

Público total: 43.658 torcedores