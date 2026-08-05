Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões Fábio Will 05.08.26 14h00 Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui (Thiago Gomes / O Liberal) Mesmo sem conquistar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Remo teve um retorno financeiro expressivo com o duelo diante do Santos e faturou mais de R$2 milhões na renda da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O borderô do jogo mostra que o clube arrecadou R$ 2.853.120,00 em renda bruta e terminou o evento com lucro líquido de R$ 2.024.024,34, após descontos das despesas da partida. No total, o Remo teve que pagar o valor de R$829 mil com os custos operacionais que envolvem a realização do jogo. VEJA MAIS Dirigente do Remo critica expulsão e diz que VAR definiu derrota para o Santos Vice-presidente Glauber Gonçalves afirma que o clube foi prejudicado pela atuação do árbitro Anderson Daronco e do VAR durante a partida Neymar provoca confusão e é chamado de 'vagabundo' por presidente do Remo Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil Torcida azulina garante um dos maiores públicos do ano A mobilização da torcida foi determinante para o desempenho financeiro da partida. Ao todo, 43.658 torcedores estiveram no Colosso do Bengui para acompanhar Remo x Santos. Desse total, 38.965 torcedores pagaram ingresso, enquanto 4.463 acessaram o estádio por meio das gratuidades previstas em lei. Torcida visitante De acordo com o borderô da partida, o setor destinado à torcida do Santos recebeu o público de 999 pessoas, rendendo aos cofres azulinos um valor de R$159,840. Veja os números do borderô Renda bruta: R$ 2.853.120,00 Despesas: R$ 829.096,76 Lucro líquido: R$ 2.024.024,34 Pagantes: 38.965 Gratuidades: 4.463 Público total: 43.658 torcedores Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo participa de reunião na CBF que aprova novas regras para arbitragem do Brasileirão Novas normas começam a ser aplicadas já a partir da 23ª rodada da competição. 10.08.26 17h44 Futebol Remo se aproxima de contratação de lateral e atacante para a Série A; saiba quem são A informação é do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+. 10.08.26 16h46 FUTEBOL Torcedor do Remo encontra gata no Mangueirão e leva felino para assistir jogo da Série A 10.08.26 15h31 Futebol Após ser hackeado e receber xingamentos ao presidente Tonhão, site do Remo segue fora do ar Conteúdos publicados pelos invasores foram retirados, mas canal oficial de comunicação do clube ainda não foi restabelecido 10.08.26 14h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C 10.08.26 23h06 Futebol Paysandu vira no fim, bate o Confiança e volta ao G8 da Série C Papão sai atrás na Curuzu, mas reage no segundo tempo com gols de Ítalo e Pedro Carrerete e chega aos 24 pontos; time bicolor terá três jogos para confirmar classificação 10.08.26 22h05 FUTEBOL Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e regras da definição das quartas de final Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os últimos participantes no mata-mata da Copa do Brasil 11.08.26 8h28 ENQUETE Sai o resultado da eleição sobre quem é o Homem do futebol paraense Artilheiro histórico e folclórico do Clube do Remo, Alcino, recebeu a maioria dos votos 11.08.26 1h27