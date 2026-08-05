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Neymar responde presidente do Remo após ser chamado de "vagabundo": "Vagabundiando"

Camisa 10 do Santos foi apontado como pivô do tumulto na zona mista do estádio.

Caio Maia
fonte

Neymar provoca presidente do Remo (Divulgação/ Instagram)

O atacante Neymar respondeu, nesta quarta-feira (5), às críticas feitas pelo presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. Sem citar diretamente o dirigente azulino, o camisa 10 publicou uma foto em uma lancha, nos stories do Instagram, acompanhada da legenda: "vagabundiando".

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A publicação ocorreu horas depois de Tonhão chamar o jogador de "vagabundo" ao comentar a confusão registrada após a vitória santista por 1 a 0 sobre o Remo, na última terça-feira (4), no Mangueirão.

image Neymar provoca presidente do Remo (Divulgação/ Instagram)

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Neymar foi apontado como pivô do tumulto na zona mista do estádio. Segundo dirigentes do clube paraense, o atacante provocou jogadores e integrantes da delegação azulina depois da classificação do Santos. O camisa 10 entrou no segundo tempo da partida e foi decisivo ao dar a assistência para o gol de Rony, que garantiu a vaga da equipe paulista.

Em entrevista após o confronto, o presidente do Remo fez duras críticas ao jogador.

"Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar", afirmou Tonhão.

Na sequência, o dirigente voltou a atacar o atacante.

"A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!", declarou.

Remo promete medidas

Além das declarações do presidente, o Remo divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (5) repudiando a postura de Neymar. O clube afirma que o atacante provocou integrantes da delegação azulina na zona mista do Mangueirão, comportamento que, segundo a diretoria, desencadeou um princípio de tumulto.

Na nota, o Leão classifica a atitude do jogador como incompatível com o fair play e informa que avalia adotar medidas junto aos órgãos competentes para apurar uma possível conduta antidesportiva.

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