Neymar responde presidente do Remo após ser chamado de "vagabundo": "Vagabundiando" Camisa 10 do Santos foi apontado como pivô do tumulto na zona mista do estádio. Caio Maia 05.08.26 15h48 Neymar provoca presidente do Remo (Divulgação/ Instagram) O atacante Neymar respondeu, nesta quarta-feira (5), às críticas feitas pelo presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. Sem citar diretamente o dirigente azulino, o camisa 10 publicou uma foto em uma lancha, nos stories do Instagram, acompanhada da legenda: "vagabundiando". WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A publicação ocorreu horas depois de Tonhão chamar o jogador de "vagabundo" ao comentar a confusão registrada após a vitória santista por 1 a 0 sobre o Remo, na última terça-feira (4), no Mangueirão. Neymar provoca presidente do Remo (Divulgação/ Instagram) VEJA MAIS Remo anuncia representação contra a arbitragem e critica Neymar após jogo com o Santos Leão afirma que a postura do camisa 10 extrapolou os limites do fair play. Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões Confusão contra o Remo pode render a Neymar denúncia no STJD; veja possível punição Imagens mostram o camisa 10 santista comemorando de forma provocativa a eliminação do adversário Neymar foi apontado como pivô do tumulto na zona mista do estádio. Segundo dirigentes do clube paraense, o atacante provocou jogadores e integrantes da delegação azulina depois da classificação do Santos. O camisa 10 entrou no segundo tempo da partida e foi decisivo ao dar a assistência para o gol de Rony, que garantiu a vaga da equipe paulista. Em entrevista após o confronto, o presidente do Remo fez duras críticas ao jogador. "Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar", afirmou Tonhão. Na sequência, o dirigente voltou a atacar o atacante. "A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!", declarou. Remo promete medidas Além das declarações do presidente, o Remo divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (5) repudiando a postura de Neymar. O clube afirma que o atacante provocou integrantes da delegação azulina na zona mista do Mangueirão, comportamento que, segundo a diretoria, desencadeou um princípio de tumulto. Na nota, o Leão classifica a atitude do jogador como incompatível com o fair play e informa que avalia adotar medidas junto aos órgãos competentes para apurar uma possível conduta antidesportiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia neymar santos tonhão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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