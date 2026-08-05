Remo anuncia representação contra a arbitragem e critica Neymar após jogo com o Santos

O Remo anunciou que vai formalizar uma representação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Santos-SP, na última terça-feira (4), no Mangueirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em nota divulgada nesta quarta-feira (5), o clube também criticou a postura do atacante Neymar após o jogo e informou que estuda adotar medidas contra o camisa 10 santista.

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A principal reclamação do Leão envolve a expulsão do zagueiro Marllon, aos 27 minutos do primeiro tempo. No lance, o defensor recebeu inicialmente cartão amarelo por uma falta sobre um atacante do Santos. Depois de ser chamado pelo árbitro de vídeo (VAR), Anderson Daronco revisou a jogada e trocou a advertência pelo cartão vermelho.

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Na avaliação do Remo, a decisão foi equivocada. O clube afirma que Marllon sofreu um puxão antes da falta, lance que, segundo a diretoria azulina, deveria ter sido marcado pela arbitragem. Ainda de acordo com a nota, a decisão inicial de Daronco era correta e foi alterada de forma indevida pelo VAR, comandado por Marco Aurélio Ferreira.

Áudio do VAR

O Remo também questiona o áudio da revisão divulgado pela CBF. Segundo o clube, é possível ouvir, aos 30 segundos da gravação, a voz de uma mulher orientando a expulsão do zagueiro. Para a diretoria azulina, essa participação contraria orientações repassadas recentemente pela própria Comissão de Arbitragem da entidade.

A nota ainda cita a atuação de Marco Aurélio Ferreira na partida entre Vitória-BA e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que também gerou reclamações sobre o trabalho da arbitragem. O Remo afirma ver uma repetição de erros envolvendo clubes das regiões Norte e Nordeste e classificou a situação como motivo de "grave preocupação institucional".

Caso Neymar

Além das críticas à arbitragem, o Remo também direcionou reclamações ao atacante Neymar. Segundo o clube, o jogador do Santos provocou integrantes da delegação azulina na zona mista do Mangueirão após o apito final, atitude que teria provocado um princípio de tumulto.

Na nota, o Leão afirma que a postura do camisa 10 extrapolou os limites do fair play e informou que também avalia adotar medidas para apurar uma possível conduta antidesportiva.