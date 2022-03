Zagueiro do Remo não treina e vira dúvida para jogo contra o Caeté; veja

Durante o treino aberto no Baenão, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, treinou o time que deve ser o titular para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense, contra o Caeté. A única novidade foi a entrada do zagueiro Kevem no lugar de Everton Sena. À reportagem, a assessoria confirmou que Sena teve uma indisposição clínica.

Com o possível desfalque de Everton Sena, o provável time titular do Leão para o duelo contra o Caeté: Vinicius; Ricardo Luz, Kevem (Everton Sena), Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo; Marco Antônio, Erick Flores; Bruno Alves; Raul (Brenner). A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

VEJA MAIS