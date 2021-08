Remo: Felipe Conceição terá três desfalques, mas ganha o retorno de quatro atletas contra o Operário

O técnico do Remo Felipe Conceição terá desfalques contra o Operário-PR, no jogo desta sexta-feira (6), pela Série B, no Baenão. Erick Flores, Victor Andrade e Anderson Uchôa estão fora por suspensão, porém o comandante azulino terá opções que retornam de contusões, além do meia Felipe Gedoz, que não jogou contra o Confiança-SE, que foi liberado pela diretoria azulina para resolver problemas pessoais. A informação foi confirmada por uma conte do clube.

O elenco do Remo ganhou as opções do lateral-esquerdo Marlon, que sentiu desconforto muscular, do volante Lucas Siqueira com uma contusão grau 1 na coxa e ficou afastado de duas partidas, além do atacante Jefferson, que teve uma torsão no tornozelo diante do Náutico-PE, no dia 26 de junho, pela sétima rodada.

Os jogadores passaram pelo período de transição e já treinam como o grupo desde o início da semana. Lucas Siqueira pode entrar na equipe no lugar de Anderson Uchôa. Gedoz assume o posto de Erick Flores e Jefferson e Marlon devem ser opções no banco de reservas. O Leão está na 12ª posição na Série B com 19 pontos e pode ultrapassar o Operário na tabela, já que o clube paranaense ocupa a 11ª posição com 21 pontos.