Remo estreia no returno da Série B com VAR e Parazão poderá ter árbitro de vídeo; diz dirigente da FPF

O Remo recebe o CRB-AL em Belém, no próximo sábado (21), pela 20ª rodada da Série B. A partida marca a estreia do árbitro de vídeo na competição, que teve vários casos de erros de arbitragem que poderiam ser evitados com o uso da tecnologia. O presidente da Comissão de Arbitragem do Pará, Lúcio Ipojucan, comentou sobre VAR em Belém e o que representa para os clubes e arbitragem local a ferramenta, além de projetar VAR no Parazão.

“O VAR é uma ferramenta de apoio à arbitragem, que chega para somar ao futebol. Como diz o protocolo, ‘para agir quando acontecem erros claros e óbvios durante a partida’, veio para ficar e legitimar alguns resultados de jogos, lances que a olho nu, seriam impossíveis de serem assinalados corretamente. Verificamos no primeiro turno da série B diversos lances ajustados em que se houvesse o auxílio da tecnologia, seriam resolvidos de forma acertada, em questão de segundos ou minuto”, disse.

O Remo terá uma sequência de partidas com o VAR, serão ao todo 19 jogos na Série B com o uso do árbitro de vídeo, que também poderá ser instalado e utilizado no Parazão.

“Em futuro próximo a tecnologia poderá ser utilizada também no campeonato estadual, pois a FIFA já iniciou estudos de um VAR mais acessível no quesito custos, com menos câmeras e menos pessoas envolvidas, barateando e tornando mais acessível a todas as competições”, finalizou.

O VAR é um pedido dos clubes da Série B. O tema virou pauta de várias reuniões com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que acatou a solicitação, após vários erros de arbitragem. Membros da CBF estiveram no Baenão para uma vistoria de instalação do árbitro de vídeo no início do mês de agosto e o estádio foi liberado para receber a tecnologia.