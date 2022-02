Remo: "Estamos formando uma boa dupla de zaga", diz Daniel sobre parceria com Marlon

Em dois jogos pelo Parazão 2022, o clube do Remo fez um gol e não sofreu nenhum. Apesar da falta de efetividade, a defesa tem se mostrado segura quanto à pressão dos adversários. Às vésperas do terceiro confronto, contra o Itupiranga, neste domingo, o técnico Paulo Bonamigo tem exigido bastante da dupla de zaga titular, composta por Daniel e Marlon.

Hoje pela manhã o grupo realizou um trabalho tático, seguido de treino com bola para os titulares, com direito a treinos de finalização. Em seguida viajou para Parauapebas É dessa forma que o Remo se arma para cima do adversário, contando também com o conhecimento do local de jogo. Foram 12 dias de pré-temporada no município de Parauapebas, tempo suficiente para os atletas conhecerem o gramado.

“Conhecer o local ajuda muito. Já estamos bem ambientados no campeonato, conhecemos certas dificuldades de alguns campos. Isso não vai ser motivo para abater o time, mas sim uma motivação a mais pelo que o Remo é e representa. Os 12 dias no município foram uteis e vamos usar isso em nosso favor”, diz.

Questionado sobre o entrosamento com o colega de posição, Daniel acredita que ele e Marlon farão uma boa temporada. “Isso é o início de um bom trabalho, uma boa conversação entre a gente. Isso agrega na experiência em campo, ajuda na comunicação. Já posso dizer que estamos fazendo uma boa dupla de zaga”. Neste sábado, o Leão Azul completa 117 anos de história e o atleta quer presentear a torcida com mais três pontos.

“A gente tem que ganhar, voltar a ganhar pela torcida. A gente sabe que futebol nem sempre é vitória, as vezes tem desavenças, mas por esse aniversário, temos a obrigação de dar esse presente ao torcedor.