Remo está há 27 anos sem vencer o Vitória-BA por jogos oficiais; veja números

O Vitória-BA, próximo adversário do Remo na Série B, mantém um tabu generoso diante da equipe paraense. Já fazem 27 anos da última vez em que o rubro-negro baiano saiu derrotado de um confronto contra o Leão Azul. No entanto, a chance de quebra da escrita pode estar próxima. A equipe azulina viaja até Salvador onde enfreta o Leão da Barra na sexta-feira (10).

A última vez que o Remo saiu vencedor diante do Vitória-BA foi em 1994. Na ocasião, os azulinos bateram os rubro-negros por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador, em duelo válido pela Série A daquele ano.

Desde lá, o Remo não sabe mais o que é vencer diante do Vitória. Foram quatro jogos nesse período, sendo duas vitórias do Leão da Barra e dois empates. Todos os confrontos foram válidos pelo campeonato brasileiro.

Inclusive, a última vez que as equipes se enfrentaram foi neste ano, no primeiro turno da Segundona. No dia 16 de junho, azulinos e rubro-negros não saíram dos 0 a 0, debaixo de um forte sol no estádio do Baenão.

Apesar do tabu recente, Remo e Vitória mantém um duelo equilibrado no histórico de confrontos. Ao todo, foram 16 partidas oficiais entre os dois times. São cinco vitórias para o Leão Azul, seis para o Leão da Barra e seis empates.

A partida entre Remo e Vitória, que ocorre nesta sexta, no Barradão, começa a partir das 19h. O "confronto de leões" terá cobertura lance a lance pelo oliberal.com.