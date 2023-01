Remo enfrenta Tesla em primeiro amistoso da temporada 2023; veja provável time titular

O Remo vai encontrar o Fenômeno Azul pela primeira vez na temporada neste sábado (7). A partir das 16h, o Leão enfrenta o Tesla F.C (antigo Sport Real) no primeiro amistoso de 2023. A partida ocorre no estádio Baenão, em Belém, e terá transmissão pela Remo TV.

A realização do amistoso foi acertada ao longo desta semana. Após o adversário e o local serem acertados, a diretoria azulina realizou uma série de reuniões para definir se o duelo teria ou não a presença de torcedores. Na quarta (4), a cúpula azulina bateu o martelo e decidiu pela liberação do público.

De acordo com a diretoria remista, sócio-torcedores adimplentes terão a entrada liberada. Demais torcedores terão que comprar ingressos, que custam R$ 15,00 para arquibancada e R$ 50,00 as cadeiras, em qualquer loja do Remo ou no Baenão, no dia do jogo.

Provável escalação

Mesmo com poucas semanas de preparação, o time titular da partida contra o Tesla deverá ser muito parecido com aquele que vai estrear no Campeonato Paraense. Nesta semana, o técnico azulino, Marcelo Cabo, disse que já tem uma base da equipe que começará jogando no estadual.

"Temos uma base. Já temos 25 dias de trabalho, começamos dando uma ênfase na parte física. Já entramos na parte técnica e tática. Já conseguimos definir uma base. Falar que é o time titular da estreia, ainda é prematuro. Mas temos trabalhado com esse time, vai depender da evolução de cada atleta no dia a dia", explicou.

Na semana passada, o Leão realizou um jogo-treino contra o time Sub-20, que estava se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No duelo, Cabo levou a campo um Remo com a seguinte escalação:

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Diego Ivo e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui.

Caso Marcelo Cabo opte por mandar esta equipe a campo, percebe-se a manutenção de poucos jogadores que estavam no clube na última temporada. Os principais entre os remanescentes são o goleiro Vinícius, que deve voltar à titularidade, e o volante Anderson Uchôa.

Estreia no Parazão

Atual campeão paraense, o Remo faz a estreia no Campeonato Paraense 2023 no dia 21 de janeiro de 2023 (sábado), às 17h, contra o Independente de Tucuruí, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.