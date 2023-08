Remo enfrenta Manaus com objetivo de se livrar do rebaixamento na Série C; veja prováveis escalações

O Remo tem a oportunidade de afastar de vez o fantasma do rebaixamento à Quarta Divisão neste final de semana. No domingo (13), o Leão encara o Manaus-AM, fora de casa, pela 17ª rodada da Série C. Uma vitória, na partida que começa às 16h, no Estádio da Colina, garante, matematicamente, o Time de Periçá na Terceirona do ano que vem.

No momento, o Remo respira na tabela da Série C, depois de figurar por várias rodadas na zona de rebaixamento. A equipe azulina está na 14ª posição, com 20 pontos conquistados. Por outro lado, o Manaus-AM ainda briga com unhas e dentes contra a degola. A equipe está na 16ª colocação - uma acima do Z-4 - com 17 pontos ganhos.

De acordo com os matemáticos, a equipe que somar 21 pontos na primeira fase da Série C consegue se livrar do rebaixamento. Por conta disso, uma vitória contra no próximo jogo é tão importante para ambas as equipes. O Leão, com mais um ponto, alcança a meta estipulada e praticamente se livra da queda. Já o Manaus, com mais três pontos, fica a um empate da permanência garantida na Terceirona.

Apostando nisso, a equipe da casa quer lotar o Estádio da Colina. Na semana que antecedeu ao jogo, o Gavião anunciou uma promoção de ingressos para as partidas contra o Remo e o Floresta-CE, pela rodada que vem. As entradas para as duas partidas são vendidas em conjunto e custam R$ 30,00.

Por outro lado, o Remo aposta na sequência positiva na competição para sair com os três pontos. A equipe conquistou duas vitórias seguidas - contra Ypiranga-RS e Volta Redonda-RJ - dentro de casa e quer voltar a pontuar longe de Belém.

Como vêm as equipes

Além dos jogadores que estão no departamento médico, o Remo terá o desfalque do volante Anderson Uchôa. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Volta Redonda e vai cumprir um jogo de suspensão. Além disso, o Leão tem quatro pendurados para o jogo - Diego Guerra, Gustavo Bochecha, Zé Carlos e Kevin.

Para a posição deixada por Uchôa entre os titulares, Paulinho Curuá aparece como favorito para ocupar o espaço. Ele deve fazer dupla de volantes com Claudinei, que tem se consolidado após boas partidas nas últimas rodadas. Mais a frente, Rodriguinho tem possibilidade de voltar ao time, após ficar de fora contra o Volta Redonda por suspensão.

Já o Manaus vem de um mau momento dentro de casa - uma vitória nas últimas cinco partidas. Para isso, o técnico Roger Silva vai apostar numa dupla de meio-campistas. Gabriel Lima e Gabriel Corrêa devem atuar juntos, assim como ocorreu diante do Pouso Alegre-MG.

Ficha técnica

Manaus-AM x Remo

Série C do Campeonato Brasileiro

17ª rodada

Data: 13 de agosto

Hora: 16h

Local: Estádio da Colina, em Manaus

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Marcus Vinicius Ferreira de Souza (BA).

Quarto árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Manaus: Andrey; Lucas Mota, Bruno Bispo, Luis Fernando e Renan Luis; Gama, Felipe Baiano, Gabriel Lima e Gabriel Correa; Lucas Batatinha e Klenisson. Técnico: Roger Silva.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Claudinei, Paulinho Curuá e Richard Franco; Renanzinho (Rodriguinho); Muriqui e Jean Silva. Técnico: Ricardo Catalá.