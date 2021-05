Remo encerra preparação para enfrentar o CRB na estreia da Série B; saiba a provável escalação

O Clube do Remo encerrou a preparação para a estreia na Série B na manhã desta sexta-feira (28). O treino foi mais leve, com a equipe realizando uma atividade recreativa no CT do Retrô, em Recife (PE). Após o almoço, a delegação viajou para Maceió (AL), onde vai enfrentar o CRB neste sábado (29), às 16 horas, no estádio Rei Pelé.

Para o confronto que marca o retorno do Remo na Série B após 14 anos, o técnico Paulo Bonamigo deve manter a base dos jogos realizados no Campeonato Paraense e na Copa do Brasil. No entanto, mudanças devem ocorrer na zaga e no ataque. Sem Dioguinho, que foi multado e suspenso por situações extracampo, Erick Flores deve assumir a posição. Já no setor defensivo, Suéliton deve estrear no Remo no lugar do Fredson. Recuperado de lesão, Wellington Silva viajou com o grupo. A dúvida pode ficar entre ele e Thiago Ennes para a lateral direita.

O provável time do Remo deve ser com Vinícius; Thiago Ennes (ou Wellington Silva), Rafael Jansen, Suéliton, Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Erick Flores; Lucas Tocantins e Edson Carius.

A partida entre CRB e Remo pela primeira rodada da competição nacional terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.