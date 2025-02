Remo encara Santa Rosa no Mangueirão a um empate de vaga antecipada às quartas do Parazão

Em busca da classificação antecipada para a segunda fase do Parazão, o Remo entra em campo neste domingo (16), às 17h, contra o Santa Rosa, pela 6ª rodada. Líder do torneio, o Leão precisa de um empate para carimbar o passaporte para as quartas de final. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com e, ao vivo, pela Rádio Liberal.

Apesar do tropeço na Copa Verde, o Leão chega para o duelo contra o Santa Rosa em alta. No último domingo, venceu o clássico contra a Tuna Luso por 3 a 0 e se isolou na liderança do Parazão. Com 13 pontos, o time azulino tem nove de vantagem sobre o Santa Rosa, primeiro clube fora da zona de classificação. Com três rodadas restantes para o fim da primeira fase, um empate ou uma vitória garantem o Time de Periçá nas quartas de final.

O Santa Rosa, no entanto, vive uma realidade diferente no campeonato. Na 9ª colocação, o Macaco-Prego está no "limbo" da tabela: fora da zona de classificação, mas também longe do rebaixamento. Porém, essa posição intermediária não dá segurança quanto ao futuro da equipe na competição. A distância para o G-8 é de dois pontos, enquanto a diferença para o Z-4 é de apenas um.

Apesar da fase inconstante, o Santa Rosa se apoia na fama de "matador de gigantes" nesta temporada. Há duas rodadas, venceu o Paysandu, em casa, por 2 a 1. O resultado, além de dar moral à equipe, tirou o clube da zona de rebaixamento.

Leão motivado

Remo venceu a Tuna na rodada passada (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Mesmo com a boa fase, o Santa Rosa deve enfrentar contra o Remo um desafio mais difícil do que diante do Paysandu. O motivo é o grande momento da equipe azulina, especialmente no setor ofensivo. Com 15 gols marcados nas cinco primeiras rodadas do Parazão deste ano – uma média de três por jogo –, o ataque remista tem os melhores números dos últimos cinco anos do clube na competição.

O grande destaque do setor é o atacante Adailton, de 34 anos, que já soma quatro gols na temporada. Apesar do bom momento, o jogador costuma começar as partidas no banco de reservas e, em entrevista nesta semana, disse estar confortável com essa posição.

"Desde que cheguei, venho me dedicando aos treinos para me adaptar ao clima e ao estilo de jogo. Estou evoluindo a cada partida e me sentindo melhor. Temos um elenco qualificado no ataque, então, independentemente de quem começa jogando, o time vem se esforçando e conquistando bons resultados", afirmou o camisa 15.

Como vêm as equipes

O time do Santa Rosa venceu o Paysandu há duas rodadas e espera manter o ritmo (Instagram Santa Rosa)

Mesmo com o ataque em alta, o Remo precisa superar desfalques por lesão. Para a partida contra o Santa Rosa, o técnico Rodrigo Santana terá quatro baixas certas e uma dúvida. Quem está fora da partida contra o Santinha são o meia Dodô (lesão de grau II na coxa), Dener (lesão de grau I na coxa) e Guty (fratura exposta no nariz). A dúvida fica por conta de Sávio, que sentiu dores musculares antes do jogo contra a Tuna e foi poupado.

Por outro lado, o Remo pode ter uma novidade entre os relacionados. O atacante Gabryel Martins, cria da base do Fluminense-RJ e recém-contratado pelo Leão, foi regularizado nesta semana e já pode estrear com a camisa azulina diante do Santa Rosa. A tendência, no entanto, é que o jogador apareça no banco de reservas.

Assim como o Remo, o Santa Rosa também terá desfalques para o jogo deste domingo. Segundo o técnico Thiago Eduardo, o clube tem dois jogadores no departamento médico – Rogerinho e Rafael Silva – que não estarão entre os relacionados para o duelo no Mangueirão.

Ficha técnica

Remo x Santa Rosa

Campeonato Paraense - 1ª Divisão

6ª rodada

Data: 16 de fevereiro (domingo)

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Auxiliares: Nayara Lucena Soares (CBF) e Felipe Souza da Silva (CBF)

Quarto árbitro: Thiago Kawê da Silva Ferreira (CBF)

VAR: Luís Diego Nascimento Lopes (CBF)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Reynaldo e Sávio (Edson Kauã); Jaderson, Pavani; Maxwell, Felipe Vizeu e Ytalo (Pedro Rocha).

Técnico: Rodrigo Santana.

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Cristian Moura, Diego Macedo, Davi e João Vitor; Otávio, Ameixa e Yuri; Adauto, Rogerinho e Flavinho.

Técnico: Thiago Eduardo.