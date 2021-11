Remo encara Londrina no Baenão buscando selar permanência na Série B

O objetivo para próximo, mas precisa ser concretizado. Com esse espírito, o Remo entre em campo nesta terça-feira (2) para enfrentar o Londrina pela 33ª rodada da Série B. Com uma vitória, o Leão alcançaria os 44 pontos e atingiria a meta estipulada pela comissão técnica que garante a vaga na Segundona do ano que vem. Apesar da motivação, a equipe azulina terá pela frente um adversário qualificado e que alimenta um tabu de décadas sobre o clube do Baenão.

Na tabela a posição do Remo é confortável. O Leão está na 11ª, com 41 pontos, seis distante do Londrina, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o Tubarão sai Z-4 e encosta no Leão, buscando uma vaga no meio da tabela. Caso o Remo saia com os três pontos, a equipe paraense volta ao top 10 da competição.

Na última partida, ainda pelo primeiro turno da Série B, o Tubarão venceu o Leão no Estádio do Café, no interior do Paraná. A partida terminou em 1 a 0, com gol marcado pelo meia Gegê.

Essa derrota, inclusive, tem sido comum para o Remo nos últimos duelos contra o Londrina. O Tubarão não sabe o que é perder para a equipe paraense há 18 anos. O "tabu" fica ainda maior se analisarmos as partidas ocorridas em Belém. No Pará, a equipe do Paraná não é derrotada pelo Remo há 23 anos.

Novidades e desfalques

Para a partida contra o Londrina, em casa, o Remo terá novamente uma lista extensa de desfalques. O mais recente deles é o volante Anderson Uchôa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir uma partida de suspensão. O treinador Felipe Conceição também estará longe do banco de reservas. O técnico foi expulso na partida contra o Cruzeiro, pela 32ª rodada.

Além disso, Pingo, Rafinha e Kevem seguem no departamento médico. Ainda se recuperando de lesão, Erick Flores e Vinícius são dúvidas.

Assim como o Leão, o Londrina também estará sem treinador. Marcio Fernandes recebeu o terceiro amarelo na última partida e cumpre suspensão. Além dele, os jogadores Marcelinho e Caprini também estarão de fora do jogo, cumprindo punições disciplinares.

Ficha técnica:

Remo x Londrina

33ª rodada da Série B

Data: 02/11/2021 - Terça-feira

Hora: 19h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Bruno Arleu Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Romércio e Raimar; Marcos Júnior, Arthur e Lucas Siqueira; Lucas Tocantins (Victor Andrade), Felipe Gedoz e Matheus Oliveira. Técnico: Netão (Auxiliar)

Londrina: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Victor Daniel (ou Luiz Henrique), Zeca e Roberto. Técnico: Márcio Fernandes Júnior (Auxiliar)