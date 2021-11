Diretor do Remo sobre permanência de Conceição: 'A gente entende que ele vai renovar'

O Remo está próximo de garantir a permanência na Série B do Brasileiro. Com isso, segundo o diretor de futebol do clube Dirson Medeiros - em entrevista ao programa Último Lance -, o Leão poderá iniciar o planejamento para 2022. E os primeiros passos para a próxima temporada, assim que a Segundona estiver assegurada, são bem claros: as renovações do técnico Felipe Conceição e do executivo de futebol, Thiago Alves.

"A gente ainda não sentou para debater isso. Mas cada um tem o seu pensamento. O Felipe e o Thiago são as duas primeiras pessoas que a gente tem que sentar para renovar. Já conversamos com o Felipe indiretamente no dia a dia. A gente sempre toca no assunto 'ano que vem' e ele [fala] fazendo parte deste projeto, o Thiago também", revelou Dirson.

O próximo desafio do Remo é nesta terça-feira (2), às 19h, contra o Londrina-PR, no Baenão. A partida é válida pela 33ª rodada da Série B. O duelo tem transmissão lance a lance, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.com.