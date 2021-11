Remo consegue efeito suspensivo e atacante poderá jogar contra o Londrina-PR em Belém

O jogo decisivo entre Remo x Londrina-PR, nesta terça-feira (2), no Baenão, o Leão Azul poderá ter em campo o atacante Victor Andrade. Após ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Andrade foi condenado a cumprir dois jogos de suspensão, após ser expulso no jogo contra o Sampaio Corrêa-MA, como já cumpriu um jogo, teria que fiar de foda contra o LEC, porém, o departamento jurídico do clube azulino conseguiu um efeito suspensivo.

A equipe paraense recorreu do julgamento e solicitou o efeito suspensivo, por ser primário e ter sido expulso em uma disputa de bola, sendo o futebol um esporte de contato. O despacho foi feito pelo auditor do Pleno do STJD, Luiz Felipe Bulus, em Brasília. Com isso, o atacante Victor Andrade está apto a entrar em campo contra o Londrina.

revelado pelo Santos-SP, o atacante Victor Andrade, 26 anos, chegou ao Remo durante a disputa do Brasileiro Série B. Na competição nacional já disputou 18 partidas, balançou a rede três vezes, deu uma assistência e é uma das peças importantes na equipe do técnico Felipe Conceição.