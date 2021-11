Adversários do Remo ficam empatados pela Série B em noite de forte chuva em Belo Horizonte

O maior destaque do empate entre Cruzeiro e Vila Nova-GO por 1 a 1, nesta segunda-feira, foi a chuva. Durante todo o dia, a água caiu forte em Belo Horizonte, prejudicando e muito a qualidade do duelo, válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida ficou paralisada por 38 minutos, devido às condições ruins do gramado do Independência. A drenagem do estádio do Horto, no entanto, funcionou bem e, com um alívio na tempestade, permitiu o reinício do confronto.

Após o retorno, a partida, mesmo com os dois gols, ficou morna, com os dois times sem muita inspiração em campo. Ao final, o empate foi justo. Clayton, para o Vila Nova, e Giovanni, para o Cruzeiro, marcaram os gols. Com o resultado, o 17º empate da Raposa em 33 jogos, o time está com 40 pontos, cinco a mais do que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento. Nesta reta final do Cruzeiro, a preocupação será chegar logo aos 45, 46 pontos e evitar uma tragédia com um novo rebaixamento, desta vez à Série C. O Vila Nova, que tem como meta maior ficar na Série B, chegou aos 43 e está muito perto de conseguir seu objetivo.

O jogo começou. Não, pera…A chuva não deixou

Em um dia com muitas chuvas na capital mineira, Cruzeiro e Vila Nova só jogaram 12 minutos debaixo de um grande volume de água, que deixou o gramado do Independência inviável para a prática do futebol. Veja o vídeo abaixo. O duelo ficou 38 minutos parados, quando a chuva de uma folga e o campo conseguiu ter condições mínimas de jogo.

Quando houve futebol, poucos lances de perigo, porém, dois pênaltis mexeram no placar

Cruzeiro e Vila Nova não estavam inspirados, mas não fizeram um jogo de dar sono. Buscaram o gol. Tanto que foram marcadas duas penalidade. Uma, do time goiano com o suporte do VAR, que foi convertida por Clayton. A outra, em cima de Welligton Nem, nem precisou do VAR. Giovanni empatou o jogo.

Feijão com arroz precisando de tempero

As duas equipes não estavam em alta rotação. Talvez por não terem chances de subir e pouquíssimas de cair, ficaram na maior parte do jogo sem muita força ofensiva. Somente na segunda metade do segundo tempo, a partida ficou mais movimentada. O duelo precisava de mais tempero parao futebol “feijão com arroz” apresentado.

Começa o “vestibular” da Raposa para 2022

Os próximos jogos serão de observação para o elenco co Cruzeiro. Além de garantir a permanência na Série B do ano que vem, o clube azul irá avaliar quem deve ou não seguir na equipe na próxima temporada. Muitas peças devem mudar.



Próximos jogos

A Raposa encara o Londrina na sexta-feira, 5 de novembro, às 21h30 no Estádio do Café. Já o Vila terá pela frente o Guarani domingo, 7, às 18h15, em Goiânia.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO 1 x 1 VILA NOVA

Data: 1º de novembro de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (ambos do PA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: Clayton (pênalti), aos 68’-1ºT(0-1), Giovanni (pênalti), aos 75’-1ºT(1-1)

Cartões amarelos: Léo Santos (CRU), Adriano (CRU), Diego Tavares (VIL),Willian Formiga (VIL)

Cartões vermelhos:

Público e renda:

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

​

Fábio; Rômulo (Flávio, aos 42’-2ºT), Eduardo Brock, Léo Santos e Felipe Augusto; Adriano (Norberto, aos 25’-2ºT), Lucas Ventura e Giovanni (Marcinho, aos 42’-2ºT0; Bruno José (Marcelo Moreno, aos 13’-2ºT), Wellington Nem (Keké, aos 42’-2T) e Thiago



VILA NOVA (Técnico:Higo Magalhães)

Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu (Thiago Real, aos 46’-2ºT), Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares (Kelvin, aos 37’-2ºT), Clayton (Rafael Silva, aos 31’-2ºT) e Alesson.