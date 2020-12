Remo empata e técnico azulino justifica o resultado: 'Foi para cumprimento de tabela'

O clássico Re-Pa da última rodada da primeira fase da Série C, terminou em um empate bem amigável. Entretanto, foi bastante complicado para os torcedores que estavam assistindo e reclamando bastante da postura dos dois times. O técnico azulino afirmou que não era necessário um jogo mais competitivo e pegado.

“Por ser o último jogo desta fase, com as duas equipes classificadas, é evidente que foi para cumprimento de tabela. Nós temos que reconhecer que nesse momento seria arriscar muito fazer um jogo extremamente competitivo, muito parecido com o que fizermos no primeiro turno. Onde foi 3 a 2, com alta intensidade, com as duas equipes buscando gol, correndo muito riscos onde o campeonato vai se afunilar, onde estamos há uma semana de começar o quadrangular”, comenta.

Além disso, Bonamigo afirma que a partida não fosse fazer diferença na posição classificatória das duas equipes. “Uma vitória de Remo ou Paysandu, modificaria muito pouco, os grupos estão definidos e nós temos que ter uma semana muito positiva, de preparação, pois vai começar um novo campeonato”, completou.

Foram 90 minutos de partida e nenhuma chance de gol pela lado azulino, essa atitude é justificada pelo técnico. “As duas equipes se respeitaram muito hoje, cada um tem sua história dentro da competição, cada um tem seus problemas resolvidos. Em termos matemáticos, em termos de classificação o jogo de hoje resolveria muito pouco. Consigo terminar essa ase sem nenhum jogador suspenso ou lesionado”, justifica.

O Remo terminou na segunda colocação do grupo A, e com a vitória do Vila Nova sobre o Jacuipense, fez com que o Paysandu caísse na mesma chave que o seu rival. “Pela rivalidade ninguém queria se enfrentar, nem o torcedor, nem os profissionais queriam se enfrentar, mas vamos trabalhar para conseguir nossos objetivos”, finalizou Bonamigo.

O próximo do Remo, já pelo quadrangular final da Série C, deve acontecer entre os dias 12 e 13 de dezembro.