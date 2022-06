Remo empata com o Ypiranga-AP no Baenão e está eliminado do Brasileiro de Futebol Feminino A3

O Remo está eliminado do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3. O Leão empatou em 2 a 2 com o Ypiranga-Ap, na tarde deste sábado (18), no Baenão e não conseguiu seguir na competição nacional. Como o Remo perdeu a primeira partida por 2 a 1, a equipe azulina deu adeus ao Brasileirão.

O Ypiranga saiu na frente no Baenão após falha da zaga remista, a bola foi tocada de cabeça pela defensora do Remo e Letícia, entrou na área e tocou na saída da goleira do Remo, aos 26 minutos.

Aos 34 minutos outro vacilo bizarro da zaga azulina. A bola foi cruzada na área pela direita, a defensora do Remo fura e Keila, na pequena área, chuta forte para ampliar o marcador, Ypiranga 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Remo foi para cima, pressionou o Ypiranga e conseguiu diminuir de bola parada. Cruzamento da esquerda na área e Milena de Nazaré subiu e cabeceou forte, marcando o primeiro do Leão Azul, aos 38 minutos.

Na volta do intervalo o Remo voltou atento e conseguiu o empate com Taisinha, aos 12 minutos, em cobrança de pênalti, 2 a 2.

Precisando de um gol para levar a decisão para as penalidades, o Remo foi todo ataque, mas esbarrou nas boas defesas da goleira Conci, do Ypiranga, que fechou o gol e segurou o placar.